القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة جديدة من الصور لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستغرام .
وكانت الصور من اخر جلسة تصوير لها بفستان باللون البنى.
وانهالت التعليقات على الصورة معجبين بإطلالتها قائلين: متٱلقة دائما.
يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة اعلنت عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.
كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.
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كانت هذه تفاصيل خبر فن وأسرار النجوم الفنانة التونسية لطيفة تنشر مجموعة جديدة من الصور عبر إنستغرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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