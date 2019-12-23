فن وأسرار النجوم الفنانة التونسية لطيفة تنشر مجموعة جديدة من الصور عبر إنستغرام

نشرت الفنانة التونسية لطيفة مجموعة جديدة من الصور لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستغرام .

وكانت الصور من اخر جلسة تصوير لها بفستان باللون البنى.

وانهالت التعليقات على الصورة معجبين بإطلالتها قائلين: متٱلقة دائما.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة اعلنت عن تحضيرها لأغنية جديدة لها بالاشتراك مع الملحن مدين وكلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.

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كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى هى أغنية "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.

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