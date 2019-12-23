نجوم الفن والرياضة يحضرون حفل توزيع جوائز "دير جيست"

حضر عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع حفل توزيع الجوائز الذي تقيمه مجلة “دير حيست” بشكل سنوي، لتكريم مجموعة كبيرة من المشاهير في مختلف المجالات، حيث أقيم مساء أمس الحفل في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم كان منهم إياد نصار، أحمد صلاح السعدني، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، لبلبة، لطفي لبيب، عمرو عبد الجليل، عبير صبري، نرمين ماهر، مي عمر، محمد فراج، إنجي مقدم، أمل رزق، صفية العمري، حنان مطاوع، هاني مهنى، حلا شيحة، نهال عنبر، إسعاد يونس وعدد كبير من نجوم الفن.

وكان اللافت في الحفل حضور طارق حامد لاعب الزمالك بعد مباراة فريقه مع سموحة التي انتهت بالتعادل، كما حضر من حازم إمام لاعب الزمالك المعتزل،

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