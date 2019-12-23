شكرا لقرائتكم خبر عن جورميت شودهاري يكشف ضيفا جديدا فى منزله.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جورميت شودهاري واحد من أهم وأشهر نجوم الهند علي الشاشة الصغيرة حيث يتمتع بجاذبية جعلته فتي احلام الكثير من الفتيات، ويحافظ عادة جورميت علي مشاركة بعض تفاصيل حياته مع محبيه ومعجبيه من خلال صفحاته المختلفة علي الـ social media.

نشر جورميت شودهاري عدد من الصورعلي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" بعد أن اقتني كلب صغير من سلالة "شيواوا" وأطلق عليه اسم "بابلو".

كما نشرمقطع فيديو قصير خلال تنزهه مع كلبه حيث كان يخرج جورميت البالغ من العمر (35 عاما) من أحد المطاعم بينما كان يحمله بابلو ويقبله.

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