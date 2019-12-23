شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار نور اللبنانية الفني وأفضل فترات بزوغ نجمها بمصر..في عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة اللبنانية نور، اليوم الاثنين 23 ديسمبر بعيد ميلادها الـ 42، وعلى مدار مشوارها الفنى استطاعت تقديم العديد من الأفلام والمسلسلات التى وضعتها كواحدة من أبرز نجمات لبنان اللاتي عملن فى مصر، حيث تمتلك نورمسيرة مميزة خاصة في السينما المصرية منذ ظهورها للمرة الأولى كبطلة فى فيلم "شورت وفانلة وكاب" مع النجم أحمد السقا عام 2000.



نور

وبعد هذا الفيلم انطلقت نور بسرعة الصاروخ وأصبحت النجمة الأكثر طلباً فى الأفلام الكبرى على مدار 9 سنوات وتحديداً من عام 2000 حتى 2009، حيث شاركت فى بطولة 12 فيلماً بعد "شورت وفانلة وكاب"، وهم "أصحاب ولا بيزنس" مع هانى سلامة ومصطفى قمر وإخراج على ادريس عام 2001، "ازاى البنات تحبك" مع هانى سلامة وسمية الخشاب ومحمد رجب وأحمد عيد وإخراج أحمد عاطف عام 2003.



الفنانة اللبنانية نور

وفى عام 2014 قدمت نور فيلمين هما "عوكل" مع محمد سعد وحسن حسنى وإخراج محمد النجار، و"سنة أولى نصب" مع أحمد عز وخالد سليم وداليا البحيرى وإخراج كاملة أبو ذكرى، وفى العام التالى 2015 قدمين فيلمين أيضاً هما "سيد العاطفى" مع تامر حسنى وعبلة كامل وزينة وطلعت زكريا وإخراج على رجب، و"ملاكى اسكندرية" مع احمد عز وغادة عادل وخالد صالح ومحمد رجب وإخراج ساندرا نشأت.



نور اللبنانية

استمرت نور اللبنانية فى تألقها السينمائى وقدمت 3 أفلام فى عام 2013 اثنين منهم مع أحمد حلمى هما "ظرف طارق" بمشاركة مجدى كامل وخالد الصاوى وإخراج وائل احسان، و"مطب صناعى" بمشاركة عزت أبو عوف وأحمد راتب ومنة عرفة وإخراج وائل احسان أيضاً، أما الفيلم الثالث الذى قدمته "الرهينة" مع أحمد عز وياسمين عبد العزيز وماجد الكدوانى وصلاح عبد الله وإخراج ساندرا نشأت.



الفنانة نور اللبنانية

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وفى العام التالى 2017 قدمت نور فيلمين هما "نقطة رجوع" مع شريف منير وهيدى كرم وإخراج حازم فريد، و"كشف حساب" مع محمود عبد المغنى وبسمة ورندا البحيرى وإخراج أمير رمسيس، وفى العام التالى قدمت فيلم "ميكانو" مع تيم الحسن وخالد الصاوى وإخراج محمود كامل وبعدها غابت لفترة عن العمل بسبب حملها وانجابها حتى عادت فى 2016 بفيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا ومنى زكى وإخراج عمرو عرفة، ثم شاركت فى فيلم "تصبح على خير" مع تامر حسنى وإخراج محمد سامى عام2017.



نور اللبنانية

مشوار نور فى الدراما لم يكن على نفس مستوى السينما الا أنها قدمت أكثر من عمل كان البداية بـ"العميل 1001" مع مصطفى شعبان ونيللى كريم وإخراج شيرين عادل عام 2005، وبعد 3 سنوات من عرضه قررت خوض تجربة البطولة المطلقة فى مسلسل "دموع القمر" إخراج عصام شعبان ولكن لم يحقق العمل النجاح المنتظر لتغيب عن الدراما 6 سنوات كاملة حتى عادت فى "الاكسلانس" مع أحمد عز وإخراج وائل عبد الله وفى نفس العام شاركت فى "سرايا عابدين" مع يسرا وقصى خولى والعديد من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.



نور

وعادت نور للغياب مرة أخرى عن الدراما حتى عادت بعد 3 سنوات عبر مسلسل "رحيم" مع ياسر جلال وإخراج محمد سلامة عام 2018، ولم تشارك فى أى مسلسلات العام الماضى لتعود وتقدم هذا العام مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز ورحاب الجمل وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



نور اللبنانية



الفنانة نور