شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حفلات لبالية "كسارة البندق" احتفالا بالكريسماس في دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو احمد فرج رائعة المؤلف الروسى العالمي تشايكوفسكى "كسارة البندق" من اخراج الدكتورعبد المنعم كامل وإعادة الاخراج لـ ارمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الاحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر ويقام الحفل الصباحى فى الحادية عشر صباح الاحد 29 ديسمبر .

باليه "كسارة البندق" ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل المصائر والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة، بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التى تم توظيفها لتتناسب، القصة تدور حول أحلام الفتاة الصغيرة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الالعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد الى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الاصلية ثم تتحول إلى أميروسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .