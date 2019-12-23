كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” من طفولتها للمرة الأولى والذي تداولته عددا من الحسابات عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو أثناء مشاركتها في أحد البرامج التثقيفية الخاصة بالأطفال .
وأثار ذلك جدلا كبيرا بين المتابعين حول شكل حليمة في طفولتها وطريقة كلامها التي اختلفت تماما في الوقت الحالي .. حيث رأي الكثيرون إنها كانت طبيعية وعفوية جدا أما الآن فأصبحت شديدة التصنع .
فجاءت التعليقات مثل : ” وهي صغيرة جميلة مرة بس يوم كبرت خربت شكلها بالعمليات ” و ” صوتها وهي صغيرة روعة مو مثل هلا كله تصنع ومياعة مفبركة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. مقطع فيديو ل ” حليمة بولند ” من طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.