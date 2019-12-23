موقف محرج لدينا الشربيني في السعودية وعمرو دياب يتدخل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري عمرو دياب، على تقديم الفنانين المصريين المشاركين معه في مهرجان الميدل بيست، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

عمرو دياب، قدم الفنانة المصرية دينا الشربيني، قائلًا: “السيدات أولاً.. انا معايا فنانة، وكلهم بعد كدا فنانين، معايا الفنانة دينا الشربيني”.

دينا الشربيني، تعرضت لموقف محرج بعد تقديم عمرو دياب لها، أثناء إلقاء كلمتها أمام الجمهور، بعدما قطع الصوت عن الميكرفون، وظهرت وهى تلوّح فقط في وجه الجميع، حتى إنها لم تنتبه ومنحها الفنان عمرو دياب الميكرفون الخاص به.

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الفنانة المصرية قالت: ” أنا مبسوطة جدًا إن أنا معاكم النهاردة، في الميدل بيست بالرياض”.

حضر الحفل بصحبة عمرو دياب، الفنانون أكرم حسني، وهشام ماجد، وشيكو، والملحن والفنان عمرو مصطفى، والشاعر الغنائي تامر حسين، والذين سافروا بصحبته على الطائرة ذاتها، إذ نشروا صورة وهم يجلسون سويًا داخلها، كما كان الفنان عمرو يوسف معهم على المسرح.

يذكر أن عمرو دياب قدم أغنية “يوم التلات”، بتوزيع جديد مع الـdj المرافق له في الحفل.