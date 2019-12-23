أحمد عز و فريق مسرحية «علاء الدين» يصلون إلى السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل الفنان أحمد عز، والمخرج مجدي الهواري، وفريق عمل مسرحية “علاء الدين”، إلى الأراضي السعودية، وذلك استعدادًا لعرض المسرحية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، صورًا لأعضاء المسرحية خلال مشاركتهم في مهرجان “ميدل بيست” في السعودية والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية.

المسرحية من المقرر عرضها يوم 25 ديسمبر الجاري، على مسرح الأميرة نورا، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويجسد أحمد عز للمرة الأولى له على المسرح شخصية علاء الدين، ويقدم وصلات رقص استعراضية وغناء بصوته خلال أحداث المسرحية.

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مسرحية “علاء الدين”، من بطولة أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، ومن إخراج مجدي الهواري، والذي كشف عن أن المسرحية يقدم فيها عروض تكنولوجية تقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وكان الفنان أحمد عز، قد قال خلال المؤتمر الصحفي، إن الفن والفنانين المصريين والعرب قادرون علي تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عن ما يقدمه “الخواجات” في الخارج بل وتتفوق عليها أيضا، ونحن كفنانين وصناعة لسنا أقل مما يقدم في الخارج، وعلاء الدين ليست مسرحية أحمد عز هي مسرحية كل صناعها.