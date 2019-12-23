حسن يوسف يوضح حقيقة عودة زوجته شمس البارودي للفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حسن يوسف، حقيقة عودة زوجته الفنانة شمس البارودي، للتمثيل مرة أخرى بعد اعتزالها للمجال الفني منذ أكثر من 37 عامًا.

حسن يوسف، قال خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع على قناة “روتانا”، “دي إشاعة سنوية، بتطلع في رمضان، ولكنه خرجت مبكرًا هذا العام”.

وأضاف: “شمس معتزلة بقالها 37 سنة، ولا تفكر في الوقوف أمام الكاميرا مرة ثانية”.

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وكان الفنان حسن يوسف، قد كشف في تصريحات سابقة له أن زوجته الفنانة شمس البارودي، لن تعود للفن قائلًا: “عُرض عليها كثيرا مشاركتي في عمل فني يناقش قضية مجتمعية، ولكنها رفضت تماما، وفضلت الكتابة، فهي تكتب بعض الخواطر، وأقنعتها بأن تستمر بكتابتها لتجميعها في كتاب ويتم إصداره باسمها”.

يذكر أن الفنانة شمس البارودي، قررت في عام 1985م بعد عودتها من أداء العمرة، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب، ثم تخلت عن النقاب مكتفية بالحجاب، و لم تقم شمس البارودي بنشر سيرتها الذاتية كما زُعم وإنما نُسب إليها كتاب بعنوان رحلتي من الظلمات إلى النور يحتوي على مقتطفات من بعض أحاديث صحفية.