ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنته وإطلالة زوجته تثير الإعجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري ماجد المصري بعيد ميلاد ابنته داليدا الثامن، في حفل عائلي.

زوجة ماجد المصري رانيا أبو النصر نشرت صور من حفل عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت التهنئة لابنتها بهذه المناسبة، ووجهت الشكر لكل المقيمين على خروج الحفل بهذا الشكل، وأكدت أنه كان يوم سعيد لابنتها.

طلة زوجة ماجد المصري لفتت انتباه جمهوره، حيث اختارت لها بنطلون من الجلد الأسود، وبلوزة من نفس اللون، وأظهرت نحافة خصرها من خلال حزام أسود رفيع، ووضعت نظارة سوداء.

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ماجد حصل مؤخرا على تكريم من قبل حفل النايل دراما، وأهدى جائزته لزوجته رانيا أبو النصر، وأطلق عليها لقب «الحب الكبير».

يُذكر أن ماجد المصري تزوج في بداية حياته من الفنانة منى إش إش، وأنجب منها ابنته ماهيتاب، وابنه أحمد المصري، ثم انفصل عنها بعد النجاح الذي حققه معها كثنائي فني.

ماجد تزوج منذ سنوات من رانيا أبو النصر، وأنجب منها ابنه أدهم وابنته داليدا، ويعيش معها حياة زوجية مستقرة.