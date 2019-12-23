مصطفى قمر يهنئ ابنه في عيد ميلاده بصورة ورسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأ الفنان المصري مصطفى قمر نجله إياد بعيد ميلاده من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

مصطفى نشر صورة قديمه له مع نجله، وكتب معلقًا: «كل سنة وأنت طيب يا إياد يا حبيبي، وعقبال مليون سنة، وتفضل سندي وصاحبي يا أحن وأرجل ابن في الدنيا».

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جمهور الفنان مصطفى قمر هنأه بمناسبة عيد ميلاد نجله، من خلال عدد كبير من التعليقات.

وضم الألبوم أغنيات: «نفس الإحساس، نسيتي خلاص، باب موارب، قفلت السكة، ناوي، عارف، نفس السيناريو، معجب، س من الناس».

ومن جانب أخر، بدأ مصطفى قمر فى التحضيرات الأولية للجزء الثانى من فيلم “حريم كريم” الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه قمر ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره.

الفنان المصري مصطفى قمر وافق على المشاركة كضيف شرف، ضمن أحداث فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، ودينا الشربينى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدورأحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التى لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.