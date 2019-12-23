ملك قورة: فوجئت بموتي في حادث سير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية الشابة ملك قورة، إلى النجوم الذين عانوا من شائعات الوفاة خلال الفترة الأخيرة.

ملك قورة، طمأنت جمهورها على صحتها في تصريحات صحفية، وسخرت من الشائعات التي زعمت وفاتها في حادث سير، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من هذه الشائعات التي نشرت القلق بين أسرتها.

ملك قالت في تصريحات صحفية: “أنا الحمد لله موجودة وبخير وبصحة جيدة ومتواجدة في منزلي وكنت نايمة صحيت فوجئت إن السوشيال ميديا موتتني في حادث سير، حرام ما يحدث هذا، أبي وأمي توتروا من هذا الخبر السيئ”.

وأضافت: “أنا كنت نايمة وأبي وأمي خارج المنزل وعندما سمعوا هذا الخبر كلموني للاطمئنان علي وعادوا للمنزل، هل صاحب هذه الشائعة ارتاح نفسيا بعد القلق الذي سببه لأسرتي؟”.

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كما عبر والدها رجل الأعمال محمد قورة عن استيائه الشديد من انتشار مثل هذه الشائعة حول ابنته.

ملك قورة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «سوبر ميرو»، مع الفنانة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني.

كما شاركت الفنانة قبل ذلك في مسلسل «أمر واقع»، والذي تم عرضه في رمضان قبل الماضي مع كريم فهمي، ونبيل الحلفاوي، وعدد من النجوم.