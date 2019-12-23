سميحة أيوب والدة نادية الجندي في «نساء من ذهب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية الكبيرة سميحة أيوب إلى أسرة مسلسل “نساء من ذهب” للمخرج وائل إحسان، وهو بطولة الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد، ومقرر عرضه في رمضان المقبل 2020.

ومن المقرر أن تجسد سميحة أيوب، دور والدة نادية الجندي خلال أحداث المسلسل، وذلك بعد اعتذار الفنانة إنعام سالوسة عن أداء الشخصية ذاتها.

ويشارك في بطولة مسلسل “نساء من ذهب”: هالة فاخر، سهر الصايغ، وجاري اختيار باقي الأبطال، سيناريو وحوار أمين جمال وورشته، وهو مأخوذ عن فورمات أمريكي.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية سميحة أيوب، قد كشفت، مؤخرا، تفاصيل نجاتها من موت محقق مرتين خلال تصويرها أعمالها الفنية.

الفنانة المصرية قالت إنها كانت تُصور أحد الأعمال الفنية في قرية الجبرية بالهرم، وأثناء جلوسها في الاستراحة كان هناك مُسدس بجوارها، وعندما سألت عليه قالوا لها إن هذا المسدس ليس به رصاص.

وأضافت: حبيت أعمل موقف تهريجي وأقول كلمتين على المسرح وأعمل نفسي إني ضربت نفسي بالرصاص وأعمل نفسي إني مت، لكن لقيت الزناد لا يتحرك معي، سألت قولتلهم مش بيتحرك، قالولي يمكن عليه الأمان، وبمجرد أن أزال أحد الأشخاص الأمان خرجت الرصاصة.

وعن شعورها في هذه اللحظة، قالت: “أصبت بذهول لا عيطت ولا صوت ولا عملت أي حاجة، هند رستم ربنا يرحمها كانت معايا أغمى عليها، والحمد لله الرصاصة لم تُصب أي شخص”.