فيلم "اهرب يا خلفان".. كوميديا معاصرة برؤية خليجية

بدأ فريق الفيلم السعودي الإماراتي "اهرب يا خلفان" مرحلة التصوير بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والعرب، حيث يتم تصوير أحداث الفيلم بين منطقة العين والعاصمة الإماراتية أبوظبي لمدة 20 يوماً، وينتمي إلى النوع الخليجي المعاصر، حيث تدور التفاصيل بين المدينة والبادية بشكل كوميدي.

والفيلم يدور في مرحلة زمنية تقع بين أواسط التسعينيات ومطلع العقد الثاني من الألفية الجديدة، ويتناول قصة عائلة سعودية تفقد طفلها في الواحات وتعثر عليه بعد سنوات وقد أصبح شاباً.

وكتب سيناريو الفيلم السوري علاء محمد عن فكرة الإعلامي حسام لبش، ويخرجه الأردني فراس أبو الهيجاء، ويشارك فيه ممثلون من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والجزائر.

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ويلعب بطولة الفيلم الفنان السعودي شعيفان محمد إلى جانب النجمة ريم أرحمة والجزائرية أمينة وسام، ويشاركهم السعوديان محمد شامان وعبدالعزيز الشمري، والإماراتيون خليفة الكعبي وعبد الله بوهاجوس وحمد الكبيسي، ومحمد الغباشي، والأردنية شيخة البدر.

ويؤدي شعيفان محمد دور "خلفان"، وهي شخصية كوميدية مركبة تختلط فيها الجدية بالفكاهة، متنقلا بين البادية والمدينة مما يكشف عن مواقف ساخرة عديدة، بينما تؤدي الفنانة ريم أرحمة شخصية "العنود" حبيبة خلفان الأولى في مرحلة البدو.

وفي المقابل تلعب الفنانة الجزائرية أمينة وسام دور "ريتا" الحبيبة الثانية لخلفان، وهي ابنة المدينة بعكس حبيبته الأولى العنود التي تعيش في البادية.



