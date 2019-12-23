"ستار وورز" يهيمن على شباك التذاكر.. و"جومانجي" يلاحقه

هيمن الجزء الأخير من سلسلة "ستار وورز" الشهيرة على شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، مع إيرادات مقدرة بـ175.5 مليون دولار مع بدء عرضه.

وسجل "رايز أوف سكايووكر" الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عاما ثالث أفضل انطلاقة لفيلم بدأ عرضه في ديسمبر/كانون الأول بعد الجزأين السابقين لهذه الثلاثية الأخيرة "ذي فووس أويكنز" و"ذي لاست جيداي".

وأتى ذلك رغم الانتقادات الكثيرة التي أحاطت بالفيلم الذي أخرجه ج. أبرامز، ومن بطولة آدم درايفر ومارك هامل ودايزي ريدلي وأوسكار إيزاك.

وحل ثانيا لكن بعد أشواط فيلم "جومانجي: ذي نيكست ليفل" الذي حقق 26.1 مليون دولار من الجمعة حتى الآحد.

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والفيلم بطولة دواين "ذي روك" جونسون وكيفن هارت، وحقق حتى الآن 101.9 مليون دولار منذ بدء عرضه الأسبوع الماضي.

واحتل المرتبة الثالثة "فروزن 2" من إنتاج "ديزني" محققا 12.3 مليون دولار. وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم "فروزن" الذي عرض في 2013.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب "كاتس" وهو اقتباس من مسرحية أندرو لويد ويبر الغنائية الشهيرة حاصدا 6.5 مليون دولار. وأخرج الفيلم توم هوبر الذي سبق ووقع "ذي كينجز سبيتش" و"ذي داينيش جيرل".

ورغم مشاركة نجوم كبار من أمثال إيان ماكيلين وجودي دنش وجينيفر هادسن وإدريس إلبا وحيمس كوردن تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة لاذعة.

وحل في المركز الخامس فيلم "نايفز آوت" محققا إيرادات قدرها 6.1 مليون دولار. والفيلم من إنتاج "لاينزجايت"، ويدور حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريج وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز.

وفي المركز السادس حل فيلم "بومبشيل" مع 5.1 مليون دولار، تلاه "ريتشارد جويل" مع 2.6 مليون دولار، ثم "كوين أند سليم" مع 1.9 مليون دولار، و"بلاك كريسمس" مع 1.8 مليون دولار، وأخيرا "فورد فرسس فيراري" مع 1.8 مليون دولار.