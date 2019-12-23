في ختام 2019، حسين الجسمي يُبحر حبًا في “تساوي الكل”

أطلق النجم الاماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “تساوي الكل” كلمات أحمد الصانع، ألحان فايز السعيد، توزيع ومكساج وماسترينغ حسام كامل. وقد صدرت على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة.

وقدّم “الجسمي” أغنية “تساوي الكل” بأسلوبه المختلف حيث مزج إحساسه وأداؤه بالكلمة الرقيقة التي صاغها الشاعر أحمد الصانع واللحن العذب والنغمة الجميلة التي الّفها سفير الالحان النجم فايز السعيد.

تقول كلمات الأغنية: “متى ترجع .. مثل ما كنت يا غالي /متى ترجع .. ترى ملّيت أنا لحالي/تساوي الكل وأشوفك في عيون الكل /ترى من صرت متغيّر حبيبي منشغل بالي/متى ترجع .. مثل ما كنت يا غالي /متى ترجع .. ترى ملّيت أنا لحالي/ متى ترجع .. أبي ترجع”.

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اللافت أن الأغنية تم اطلاقها على طريقة ليريك فيديو الذي يحاكي عنصر الشباب ان لناحية الفكرة حيث ظهر أحد الاشخاص وهو يناجي حبيبه عبر طريقة الدردشة عبر الواتساب، ايضاً من خلال اعتماد العديد من الوجوه الرومانسية التعبيرية أي ما يعرف بـ Emojis.

ويبدو أن “الجسمي” أحب أن يختتم عام 2019 الحافل بالحفلات الفنية الناجحة والاصدارات الغنائية المنوعة بأغنية رومانسية مليئة بالشجن والمناجاة، هذا ما ذكرنا بالتجربة الممتازة لأغنية “أحبك” التي أطلقها في 31 كانون الأول أي آخر يوم من عام 2017 وحققت أكثر من 147 ملايين مشاهدة على قناته على يوتيوب بسبب إحساسه والكلمات الرائعة واللحن المبهر، بالاضافة الى أغنية “مهم جداً” التي أطلقها منذ أربعة أشهر وحققت اكثر من 36 ملايين مشاهدة.