عبدالعزيز عبدالرحمن: لم أجد ما أطمح إليه.. ولن أقدم تنازلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد الفنان السعودي ونجم برنامج ستار أكاديمي عبدالعزيز عبدالرحمن أنه لم يجد ما يطمح إليه منذ خروجه من برنامج المواهب، وقال خلال لقائه بـ"فوشيا": لم أجد الشيء الذي أطمح إليه، فكونك تشارك في برنامج مواهب وتحصل على لقب البرنامج وتحقق شهرة واسعة في فترة وجيزة، فبالتأكيد ستجد كل شيء سيكون مهيأ وجاهزا على الصعيد الفني، ولكن تكتشف أنك تبدأ تبحث من من جديد، ولا أعلم هل هي سياسة متبعة أم لا.

وبرر عبدالعزيز غيابه مؤخرا عن الساحة الفنية وحتى الإعلامية إلى أنه لا يملك الشيء الجديد الذي يقدمه، والمح نجم ستار أكاديمي أن شركة روتانا التي كان مرتبطا معها بعقد تفتقر إلى المصداقية وهي سبب كل تلك الإشكالية.

ووجه عبدالعزيز اللوم لنفسه بسبب افتقاره للعلاقات التي من الممكن أن تكون سببا في تواجده وظهوره، فأنا لا أستطيع أن أقدم تنازلات حتى أحصل على ما أريد.

وأوضح أن اتجاهه مؤخرا إلى الغناء داخل الكوفيهات وحفلات الأعراس كان لغرض التواجد وكثرة الطلب على تواجده، ووصف عبدالعزيز أن التواجد مرتبط بأجواء السوشال ميديا؛ لأنها لعبة يستطيع من خلالها أي فنان البروز، لذلك أنا لا أفهم هذه اللعبة على الإطلاق.

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يشار إلى أن النجم عبدالعزيز عبدالرحمن قد توج بلقب "ستار أكاديمي" للهواة في جزئه السادس عام 2009، وكان عبدالعزيز هو ثاني سعودي يفوز باللقب.

وربما تسببت الشركة المنتجة التي تعاقد معها في غيابه عن الساحة الفنية، ولكنه حاول بمجهوده الشخصي أن يتواجد ويبرز، وتناقلت وسائل الإعلام مشاكلة الشائكة مع الشركة والتي كانت سببا في عدم ظهوره بالشكل المطلوب، خصوصا وأنه يملك خامة صوتية مميزة، وكثيرا ما كان الأساتذة يشيرون إلى أن خامة صوته أوبرالية نادرة وتندرج تحت مسمى باس باريتون، وكان يؤدي عدة مقطوعات أوبرالية كلاسيكية بعدة لغات منها الإيطالية والفرنسية رغم عدم معرفته بهاتين اللغتين، وبرز أيضا بتقديمه لأحد البرامج على شاشة روتانا خليجية، إلا أن مشاكله مع الشركة كانت تطارده حتى حصل الطلاق الفني بين الطرفين.

وأصدر عبدالرحمن أول أغنياته عام 2009 بعنوان "وافرض"؛ إذ حققت نجاحا كبيرا رغم عدم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وأصدر بعدها عملا مشتركا مع الفنان عبادي الجوهر بمناسبة سلامة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكانت بعنوان "نحمد الله"، ولاحقا أغنية عراقية مميزة بعنوان "اخذوله" ، كما تعاون عبد العزيز مع عدد من أهم الشعراء والملحنين الخليجيين والعرب، وأصدر في عام 2012 أغنيتين بعنوان "ماعلموك" "ولاتحاسبني"، وفي عام 2012 قدم مهرجان الفيلم السعودي الذي عرض على قناة روتانا خليجية.