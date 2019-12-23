وفاة مصمم الأزياء الفرنسي إيمانويل أونغارو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي يوم السبت الماضي مصمم الأزياء الفرنسي الشهير من أصل إيطالي إيمانويل أونغارو عن عمر ناهز الـ 86 عاما، وفق ما أكدته عائلته يوم أمس.

وعلى الرغم من عدم معرفة السبب الدقيق للوفاة، فقد أخبر أحد أفراد أسرته وكالة أنباء فرنسية أن وضعه الصحي كان متدهورا خلال العامين الماضيين.

وانتقل أونغارو إلى باريس في الخمسينيات بعد أن ولد في إيكس أن بروفانس جنوب فرنسا لأبوين إيطاليين، وقد كان والده خياطا تعلم على يده الأساسيات والمهارات الحرفية لصناعة الأزياء.

وأسس المصمم الفرنسي علامة الأزياء المعروفة باسمه في عام 1965، بعد عمله لمدة ست سنوات لدى المصمم الإسباني الشهير كريستوبال بالنسياغا، وسرعان ما أصبح معروفا بتصميماته المرحة والملونة مع التركيز الشديد على الأناقة والملمس والإثارة.

واشتهر المصمم الفرنسي بكونه من أوائل مصممي الأزياء الذين قاموا بتطوير صناعة أزياء الهوت كوتور وفتح آفاق جديدة، بفضل مهاراته المتطورة في مزج الأنسجة المختلفة والألوان والزخارف والطبعات المتنوعة.

قال أونغارو ذات مرة: "لا ينبغي للمرأة أن ترتدي ثوبا، بل يجب أن تعيش فيه".

وعلى مر السنين، قام بتوسيع علامته التجارية الراقية لتشمل الملابس الجاهزة والعطور والنظارات والأحذية، قبل أن تشتري داره عائلة فيراغامو عام 1996.

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وفي عام 2001، بدأ أونغارو ينأى بنفسه عن صناعة الموضة، تاركا مهمة الإدارة الإبداعية لعلامته التجارية لمعاونه الأساسي جيامباتيستا فالي، و تقاعد رسميا في عام 2004 ليمضي بقية حياته بعيدا عن دائرة الأضواء برفقة زوجته وابنته.

وطوال مسيرته المهنية، صمم أونغارو إطلالات العديد من النجمات وعضوات العائلات الملكية في العالم، بمن فيهن الأميرة كارولين من موناكو، وكاترين دينوف، وهالي بيري، وكاتي بيري.

استمر العديد من المصممين الآخرين في قيادة العلامة التجارية، بمن فيهم Esteban Cortezar و Fausto Puglisi و Giles Deacon، و في عام 2009 تم تعيين النجمة ليندسي لوهان كمديرة إبداعية ولكن غادرت بعد فترة قصيرة عندما سخر النقاد وعشاق الموضة على حد سواء من تصاميمها، إلى جانب تعليق إيمانويل نفسه الذي انتقدها بشدة.

و في عام 2017، تولى ماركو كولاجروسي مصمم الأزياء النسائية السابق لعلامة جورجيو أرماني الإدارة الإبداعية للعلامة.