تعرف على سر القطيعة بين سناء جميل وأهلها وأشهر أعمالها

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنانة سناء جميل، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ72 عامًا سنة 2002 ، بعد صراع مع مرض سرطان المعدة.

سناء جميل اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، وقد ولدت في محافظة المنيا، وتسبب حبها الشديد للفن في حدوث قطيعة بينها وبين عائلتها في الصعيد والذين اعترضوا على عملها كممثلة.

تزوجت سناء جميل من الصحفي لويس جريس، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما، ويعد فيلم بداية ونهاية بداية إنطلاقتها الفنية.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت سناء جميل في بطولتها المستحيل، والزوجة الثانية، وزينب، وسواق الهانم، واضحك الصورة تطلع حلوة، والرسالة.

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ومن أشهر مسلسلات سناء جميل ساكن قصادي، وخالتي صفية والدير، وعيون الحب.

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