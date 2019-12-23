شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال"عطل فني"يكشفون عن البوستر الرسمي للمسرحية عبر حساباتهم على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أبطال مسرحية عطل فنى، عن البوستر الرسمى للمسرحية، وشارك كل أكرم حسنى، وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، بصورة البوستر، عبرحساباتهم على إنستجرام، مرفقه بكلمة:" استنونا في موسم الرياض".

ويسافرالنجوم أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو الأربعاء 1 يناير المقبل إلى السعودية من أجل عرض مسرحية "عطل فني" من 8 إلى 12 ينايرضمن موسم الرياض، على مسرح بكر الشدى.

ويشارك فى بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسنى، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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أكرم حسنى



آيتن عامر