شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يروج بصورة لمسرحيته "عطل فنى" في موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أكرم حسني، على الترويج عن مسرحيته "عطل فنى" المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تستقبلها المملكة العربية السعودية.

ونشر حسنى، صورة لأفيش المسرحية التي يشاركه فيها شيكو وهشام ماجد وآيتن عامر ، عبر حسابه الشخصي، والتي سيتم عرضها من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي، البوليفارد، الرياض".

ويشارك فى بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسنى، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، واتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.