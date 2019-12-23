شكرا لقرائتكم خبر عن لما تسمع مواصفات فتى أحلام الكراش.. ليلى علوى تكشف عن أهم شروطها والان مع تفاصيل الخبر
وتقول ليلي علوي فى الفيديو، أن مواصفات فتى أحلامها كانت أن يكون شخص طيب و بنى آدم طبيعي جدا و متوازن فى شخصيته، معلقة عليه : " لما تسمع مواصفات فتى احلام الكراش".
وكرمت جامعة عين شمس النجمة ليلي علوي، عن مشوارها الفني، حيث كرّمها رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني على دورها الريادي في تناول قضايا المجتمع وطرحها من خلال أعمالها الفن بصفة الفن هو القوة الناعمة التي تصل سريعا لجموع المجتمع، ومنحها درع الجامعة من الدرجة الأولى، وهي تخرجت من كلية التجارة بالجامعة.
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