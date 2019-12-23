شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنت طيب يأبو حياة.. كيف هنأ الفنانون والجمهور عمرو يوسف بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان عمرو يوسف، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ39 ، حيث ولد فى ذات اليوم من العام 1980، والنجم الذى بدأ مشواره فى عام 2002 بالعمل كممثل إعلانات تليفزيونية، ثم مذيعًا فى العام 2005، إلى أن قدم أول أعماله الفنية فى عام 2007 من خلال مشاركته بالجزء الأول لمسلسل "الدالى"، كانت دراسته فى الأساس بكلية الحقوق التى تخرج منها ودرس القانون الدولي، بعد حصوله على ليسانس حقوق إنجليزى.

وقبل ساعات من يوم ميلاد عمرو يوسف، فاجأته زوجته السورية كندة علوش، بتدشين هاشتاج "عيد ميلاد عمرو يوسف"، عبر موقع تويتر، طالبت من خلاله محبى وجمهور عمرو يوسف، بالتعبير عن حبهم وتهنئاتهم له من خلال هذا الهاشتاج الذى نافس على صدارة الترند فى مصر، وقالت كندة "اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجى وحبيبى أنا حعايدو بس حابة إنو أنتو كمان تعايدو.. كل واحد حابب يكتبلو شى أو يقلو رأى أو يدعيلو دعوة حلوة.. ياريت يكتبهالو مع هاشتاج عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف وأكيد حتكون مفاجأة حلوة.. أنا بانتظار معايداتكم"، فيما رد عليها زوجها "وأنتِ طيبة وحلوة وزى العسل دايمًا يا رب يا حبيبتى".

بالفعل تفاعل عدد من النجوم وجمهور عمرو يوسف مع هاشتاج "عيد ميلاد عمرو يوسف" عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، حيث هنأه الفنان أحمد السعدنى، بقوله "كل سنة وأنت طيب عمورى"، ورد عليه عمرو يوسف، "متحرمش منك يا صاحبى"، كما نشر المخرج عمرو سلامة، مقطع فيديو يجمعه بالفنان فى أحد الأعمال، وعلق عليه "كل سنة وأنت طيب لواحد من أكثر الناس اللى اتبسط لما اشتغلت معاهم".

ولم يمر الأمر على النجم صلاح عبد الله، الذى نشر صور تجمعه مع عمرو يوسف، وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف.. دورت على صورنا فى الدالى يا غالى بس مالقيتهاش.. أدور تانى ولا بلاش"، بدوره رد الفنان عمرو يوسف، مازحًا، "حبيبى وأخويا وعم الدنيا كلها عم صلاح اللى مفيش منه اتنين، احنا عايشين بحسك وسُك على حكاية الصور دى".

كما تفاعل الجمهور مع الهاشتاج، فقال حجازى، عيد ميلاد سعيد لأجمل ممثل وأكثرهم نجاحًا والمفضل لدى الجميع، قد يكون عامك مليئًا بالبركات والنجاح والسعادة والحب، بارك الله فيك عائلتك الصغيرة الجميلة"، كما نشر آخر مقطع فيديو يستعرض من خلال صور الفنان عمرو يوسف من فترة الطفولة مرورًا بمراحل المراهقة والشباب وصولًا إلى أحدث صوره حاليًا، مهنئًا إياه بعيد ميلاده بهذا الفيديو كهدية بسيطة لنجمه المفضل.



أحمد السعدنى يهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده

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صلاح عبد الله يهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده



عمرو يوسف يرد على تهنئات عيد ميلاده

كذلك، قال حساب باسم مودى، تعليقًا على صور تجمع عمرو يوسف وكنده علوش "حلوين بسم الله ما شاء الله.. ربنا يحميهم يارب ويخليهم لبعض يا رب"، وقال عمر محمد "كل سنة وأنت طيب يا عمورة يا راجل عسل"، فيما قالت مى أحمد "كل سنه وأنت طيب يابو حياة.. سنة سعيدة سنة خير عليك ودايمًا متالق بأعمالك ومستنين الجديد فى السنة الجديدة.. كل سنه وأنت طيب"، كما قال آخر "عقبال مليون سنه يابو حياة".



الجمهور يهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده



الجمهور يحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف



تهنئات صفحات محبى النجم عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده

وقال أحد المهنئين لعمرو يوسف، بمناسبة عيد ميلاده، "عيد ميلاد سعيد لهذا الرجل الرائع.. فى مثل هذا اليوم ولد أعظم رجل.. 23 ديسمبر قلت شكرا لشهر ديسمبر على مرور 39 عام عيد ميلاد سعيد لهذا الانسان الغالى وأفضل ممثل فى هذا العالم.. أنت تستحق كل شىء أتمنى أن يكون لديك يوم رائع مع أحبابك ومعانا.. أنت تجعلنا سعداء بمجرد أن تكون أنت.. أحبك".



تهنئة أبو حياة بعيد ميلاده الـ39



عمرو يوسف وابنته حياة



عمرو يوسف وزوجته كنده علوش