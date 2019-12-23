شكرا لقرائتكم خبر عن تدعو للبنان.. تعرف على أمنيات نانسى عجرم فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن أمنيتها للعام المقبل، أثناء إحدى لقاءاتها التليفزيونية، والتى علقت فيها على الوضع السياسي الذي تشهده لبنان في الوقت الحالي.

وقالت عجرم "مش مبسوطين بالى بيحصل فى لبنان والوضع اللى بنعيشه كمواطنين، وإن شاء الله سنة 2020 تبقى أحلى سنة وتتحسن الأمور"، في إشاره للأوضاع السياسية والاحتجاجات التي تشهدها لبنان.

وفى سياق آخر، تتعاون نانسي مع محمد رفاعى فى أغنية جديدة ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وهى من توزيع هادى شرارة وألحان وليد سعد ويقدمها رفاعى بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل طابع الرومانسية، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا، بإحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من الجمهور ومحبيهما، وتألقت نانسى بالعديد من أغانيها الرومانسية، منها "أخاصمك آه" و"آه ونص" و"مين ده اللى نسيك" و"ما تيجى هنا" و"إحساس جديد" و"يا بنات".. وغيرها.