شكرا لقرائتكم خبر عن عيد زواجها الثامن.. نيكول سابا تكشف عن لقطات تنشر للمرة الأولى بحفل زفافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بالذكرى الثامنة لزفافها، على الفنان يوسف الخال، بمشاركة متابعيها صور وفيديوهات تظهر لأول مرة من حفل زفافهما.

وعلقت نيكول على الصور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو ٨ سنين .. أنا وأنت الى الأبد".

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وتستعد نيكول سابا، لإحياء حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى فى التجمع الخامس ضمن حفلات رأس السنة وذلك يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجارى، ليكون هذا الحفل هو الثانى لينكول منذ بدء الأحداث فى بلدها لبنان خاصة وأنها اعتذرت عن أكثر من حفل طوال الفترة الماضية.

علي جانب آخر، تستعد نيكول لاطلاق عدد من الأغنيات الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة والملحن محمد يحي حيث يتوقع المقربون وصناع العمل أن تكون بمثابة نقلة مختلفة في المشوار الغنائي للنجمة اللبنانية.