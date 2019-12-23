شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الموسم الأول.. هل يسير مسلسل The Witcher على خطي GOT؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الموسم الأول من مسلسل الأكشن والفانتازيا The Witcher، في جذب انتباه الكثير من المشاهدين وبالأخص متابعي السلسلة الشهيرة Game of thrones، والتى انتهت بشكل غير متوقع في مايو الماضي.

وقارنت الكثير من التقارير الأجنبية بين بداية انطلاق الموسم الأول من GOT عام 2011، وبين بداية الموسم الأول من The Witcher، التي اتسم فيها الأخير بنفس المعلومات الكثيرة والأسماء الكثيرة والعائلات والملوك الذي ضمها الموسم الجديد.

ومع انتهاء عرض الموسم الأول من The Witcher، الذي عرض بالكامل على شبكة نتفليكس التليفزيونية، رجح الكثير من النقاد سير المسلسل على خطي GOT في البدايات بعد نجاح المسلسل في حصد تقييم 8.9 عبر موقع IMDB.

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The Witcher

انتشار التقارير الأجنبية، دفع الشركة المنتجة للإعلان عن موسم ثاني بداية نوفمبر الماضي، وقبل عرض الموسم الأول، والمقرر ان يتم عرضه في ديسمبر من عام 2020 بحسب الكثير من القائمين على العمل الدرامي، موضحين أن كتابة السيناريو يتم كتابتها في 20 أسبوعاً وسيتم الانتهاء منها نهاية فبراير المقبل وسرعان ما سيتم البدء في عملية التصوير.

المسلسل الجديد The Witcher هو من بطولة الممثل العالمى هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو، وهو مسلسل مصنف للكبار فقط.



The Witcher

ويدور مسلسل The Witcher حول قوى خارقة ومهارات قتالية كبيرة يتمتع بها بطل المسلسل وهو جيرال أوف ريفيا صياد وحوش يتجول حتى يلتقى بالفتاة المنشودة التى أغتنمها فى سباق "المفاجأة" فى الحلقات الأول بعد أن أنقذ والدها من تعويذة، ويتلقى جيرال بساحرة وتجمعه معها علاقة غرامية يخوضها بها الكثير من المغامرات.