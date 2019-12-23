شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النجمة العالمية هيلارى داف تحتفل بزواجها من ماثيو كوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية هيلارى داف، بزواجها من ماثيو كوما، وشاركت جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصور من حفل الزفاف، وكتبت على الصور، قائلة:" زوجى".

وتزوجت النجمة العالمية هيلاري داف من ماثيو كوما، أول أمس السبت، وقد أكدت مصادر متعددة لموقع " جاست جيرد " أن النجمة البالغة من العمر 32 عاما أقامت مراسم زواجها في فناء منزلها الخلفي بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكرأن هيلاري داف وماثيو كوما تمت خطبتهما في مايو 2019 بعد قصة حب قوية استمرت لمدة عامين.

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