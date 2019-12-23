شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عبر تويتر: الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمى الأيجور صادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أن الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمى الأيجور صادمة، مؤكدة أنها مشاهد تؤثر فى الجميع وليس المسلمين فقط وكل تؤثر على كل الإنسانية.

وقالت إليسا فى تغريدة عبر تويتر: "الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الأيجور بتصدم، المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس، هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية".



إليسا

وكانت الفنانة إليسا قد أحيت حفلا غنائيا كبيرا، بمكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين، منتصف شهر ديسمبر الجارى.

وقدمت إليسا مجموعة من أفضل أغنياتها من بينها "وحشتوني، وأعيش بحرية، وسهرني ياليل، وعيشالك، ولولا الملامة، لوردة، ونسم علينا الهوا لفيروز، وأجمل إحساس" وغيرها من الأغانى.