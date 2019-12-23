فن ومشاهير

فيديو..أحلام تغني " أنا ما أدري عن الناس" للموسيقار طلال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أحلام تغني " أنا ما أدري عن الناس" للموسيقار طلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا ما ادري عن الناس" ، كلمات بدربن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذرومكساج جاسم محمد، ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية.

 

 

وكشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا ما ادري عن الناس"، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها.

Advertisements

 

وأشارت أحلام إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعحاب الجمهور.

 

 


احلام

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..أحلام تغني " أنا ما أدري عن الناس" للموسيقار طلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا