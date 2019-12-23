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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أحلام تغني " أنا ما أدري عن الناس" للموسيقار طلال والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا ما ادري عن الناس"، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال تجارب فنية رائعة، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها.
وأشارت أحلام إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها، مع الكلمات الرشيقة، متمنية أن تنال الأغنية الجديدة إعحاب الجمهور.
احلام
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