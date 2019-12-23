شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "علاء الدين" يؤدون مناسك العمرة قبل العرض بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أبطال مسرحية " علاء الدين"، مناسك العمرة فى السعودية، وظهر بالصور كل من تارا عماد و هشام إسماعيل و محمد جمعة و إسلام إبراهيم.

وأقام بندر الإيداء، مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا لأسرة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض وكل أبطال العمل.

وتعرض المسرحية خلال الفترة من 23 إلي 26 ديسمبر، من إخراج مجدي الهواري و بطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان) ، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون).

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