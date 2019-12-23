شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب رفض غناء جورج وسوف لفيروز و تقبيله يد وديع الصافى .. في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر، سلطان الطرب جورج وسوف أو كما يلقبه البعض بـ "أبووديع"، والذى يعد واحد من أشهر المطربين على الساحة الغنائية على مستوى الوطن العربى، ويرجع ذلك لتميز إحساسه الكبير في جميع أغنياته التى تناولت تفاصيل الحب والغرام وغيرها التى كانت لها بصمة فى جمهوره ومحبيه بمختلف الدول.





وكشف سلطان الطرب فى إحدى لقاءاته التليفزيونية، أنه التقي السيدة فيروز مرة واحدة فقط، وبعد جلوسه شعر بأنه يرتعش بسبب عظمتها الكبيرة، مشيرا إلى أن الجلوس معها كان لطيفاً وشرف عظيم له.





وكشف خلال اللقاء أن عدم غنائه للسيدة فيروز، بأنها تتسم بالطيبة وموجودة بصحتها، وليرغب في الغناء لها بل يحب أن يسمع لها، معتبرها أيقونة لا يستطع أن يستغل هذا الموضوع إطلاقا لأن لا يوجد لها مثيل نهائى.





وعن تقبيله ليد الفنان الراحل وديع الصافى، فيرجع السبب إلى أن الراحل كان هو من تبنى موهبته وهو صغير وقدم العديد من الحفلات الغنائية في سوريا ولبنان بسبب دعم وديع الصافى له، ولم أخجل من تقبيل يده قائلا، "شئ يزيدني شرف وقيمة وأقل حاجة إني أقبل يده".