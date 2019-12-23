بدون أحمد عز.. أبطال مسرحية "علاء الدين" يؤدون مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لأبطال مسرحية "علاء الدين"، أثناء أدائهم لمناسك العمرة فى السعودية، وسط غياب بطل العمل أحمد عز.
وتحدث نجوم "علاء الدين" أمس عن كافة التفاصيل المتعلقة بالعرض الأول للمسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، في مؤتمر صحفي، أٌقيم بالعاصمة السعودية الرياض.
مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، سامي مغاوري، تارا عماد، محمد جمعة، هشام إسماعيل، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري.
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