عمرو يوسف يعلق على تهنئة كندة علوش بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان عمرو يوسف على التعليق على تهنئة زوجته الفنانة كندة علوش له بعيد ميلاده، الذي يوافق الاثنين 23 ديسمبر، عبر موقع "تويتر".

وكتب عمرو "وانت طيبة وحلوة وزي العسل دايماً يا رب يا حبيبتي".

كانت كندة كتبت عبر حسابها بنفس الموقع: "اليوم الساعة 12 عيد ميلاد زوجي وحبيبي، أنا هعايدوا بس حابة إن إنتوا كمان تعايدوه، كل واحد حابب يتكبلوا شي أو يقلوا رأي أو يدعيله دعوة حلوة، ياريت يكتبهاله مع هاشتاج عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف، وأكيد هتكون مفاجأة حلوة، أنا بانتظار معايدتكم، ولا تنسوا الهاشتاج".

يُذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش، تزوجا عام 2017، وأنجبا ابنتهما "حياة" العام الماضي.