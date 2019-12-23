بصور رومانسية.. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، الذي يحتفل به اليوم 23 ديسمبر.
ونشرت "كندة" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور رومانسية تجمعها بزوجها، وعلقت: "كل سنة وإنت كل حاجة حلوة في حياتي، وكل سنة وإنت محقق كل اللي بتحلم بيه".
وكانت كندة علوش أطلقت أمس على تويتر هاشتاج بعنوان "عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف".
واحتفل عمرو يوسف وكندة علوش بزفافهما في يناير 2017، ورزقا بابنتهما "حياة" في 2018.
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