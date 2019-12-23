فاطمة الكاشف تعرض "يا فرحة ما تمت" على مسرح أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة فاطمة الكاشف، إنها تنتظر عرض مسرحيتها الجديدة "يا فرحة ما تمت"، على مسرح أكاديمية الفنون بالهرم يوم الأحد القادم الموافق 29 ديسمبر.

وكشفت "فاطمة" في تصريح خاص لمصراوي، أن المسرحية تأتي ضمن مشروعها في الدراسات العليا، إذ تقوم بإخراجها، وهي رابع مسرحية تقدمها في الدراسات العليا.

وتابعت: "المسرحية دسكور شادي قطامش، وبطولة نجوم أكاديمية الفنون مازن جمال ونورا مهدي ومونيكا وشيريهان وإبراهيم كمال ويحيى فودة، بالاشتراك مع حسام حافظ".

وأوضحت أنها لن تقوم بالتمثيل في المسرحية، فهي مخرجة العرض وتنتظر ردود أفعال الجمهور