الليلة.. محمد كريم يحتفل بالعرض الخاص لفيلم A score to settle

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل الفنان محمد كريم اليوم الإثنين، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد A score to settle، بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.

وكان العرض الأول للفيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي، ثم تبعه جولات لمحمد كريم في هوليود ودبي ثم الرياض.

ويشهد العرض الخاص حضور عدد من نجوم الفن والإعلام والسياسة، ويجسد "كريم" دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشي الموت.