اليوم عزاء فنان الكاريكاتير محمد عفت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقيم الجمعية المصرية للكاريكاتير بالسادسة مساء اليوم الأثنين عزاء فنان الكاريكاتير الراحل محمد عفت، الذي توفي صباح أمس بمنزله عقب تعرضه لأزمة قلبية.

وقال فنان الكاريكاتير سمير عبد الغني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:"الجمعية قررت إقامة العزاء في ـمقرها 47 ش المراغي بالعجوزة"

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وعمل الفنان محمد عفت كمراسل مجلة ويتي ورلد الأمريكية، ومؤسس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر عام 1996، كما ترأس اتحاد منظمات الكاريكاتير بمصر منذ تأسيسه، بخلاف عضويته لنقابة الصحفيين ونقابة التشكيليين والجمعية المصرية للكاريكاتير ونادي رسامي الكاريكاتير بإنجلترا.

ونظم "عفت" عدة معارض خاصة بمصر والمجر وتركيا والإمارات وأمريكا، وشارك بمعارض ومسابقات جماعية بمصر ومعظم بلاد العالم، كما مثل مصر عارضًا ومحكمًا في معارض دولية.

وحصل على عدة جوائز محلية ودولية، منها الجائزة البرونزية بمدينة تايجون بكوريا سول للكاريكاتير (1999)، وجائزة شرفية بمدينة تايجون بكوريا سول للكاريكاتير (95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 2000 ـ 2001 ـ2002 ـ 2003) وجائزة أولى ـ شيكاجو بأمريكا (الكاريكاتير ضد الجريمة)، وجائزة تشجيعية ـ برن بسويسرا 1996 في الكاريكاتير، والجائزة الشرفية للمسابقة الدولية للكاريكاتير Web Contest (Foot Net) 2004 إيران، والجائزة الكبرى (الميدالية الذهبية) بمسابقة الكاريكاتير الكوميدي الدولي Taiyoh-No-Kai 2004 - باليابان