إيمي طلعت زكريا تنشر صورة نادرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة إيمي زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة نادرة لوالدها النجم الراحل طلعت زكريا. وعلقت: "أبي، بطل حياتي، الله يرحمك، القمر كله"، وتفاعل الجمهور مع صورة الفنان الراحل. طلعت زكريا رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وللفنان الراحل عدد كبير من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون أبرزها "حريم كريم"، "غبي منه فيه"، "عوكل"، "مبروك جالك قلق"، وغيرها.

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