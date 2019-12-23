تراند اليوم : ليس فيروس خطير في الدم.. زوج«أنغام» يكشف عن مرضها لأول مرة

خرج الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام، لتوضيح حقيقة إصابة زوجته بفيروس خطير في الدم، نافيًا هذه الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف "إبراهيم" حقيقة مرض زوجته، مطمئنًا الجمهور عليها، بعد خروجها من المستشفى إثر وعكة صحية دخلت على إثرها للمستشفى وخضعت لعملية جراحية.
وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي،: "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام. هي بخير الحمد لله، ووصلت الرياض، وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".
وتابع: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتمّ وضع دعامة مؤقتاً خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب توقف هتعمل عملية لتفتيت الحصوات وترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها... ربنا يشفي كل مريض شكراً".