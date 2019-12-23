بالفيديو: فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

اعلنت المغنية اللبنانية دانا حلبي خطوبتها من دون ان تفصح عن اسم شريكها، مؤكدة انهما في مرحلة التعارف. وأضافت انها ستعلن الإسم عندما تنضج الأمور بينهما.

وعلى الرغم من طلب حلبي من المتابعين ووسائل الإعلام عدم الانشغال بهوية خطيبها، والتركيز على اعمالها الفينة الجديدة، إلا ان تقارير إعلامية كشفت انه الممثل السوري عبد المنعم عمايري طليق النجمة السورية امل عرفة، علما ان الطلاق بين الأخيرين وقع في عام 2015 بعد زواج دام 14 عاماً كانت ثمرته ابنتيهما سلمى ومريم.