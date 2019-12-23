شاهد.. آيتن عامر تروج لعطل فني بموسم الرياض

روجت الفنانة آيتن عامر للعرض المسرحي الجديد "عطل فني"، والذي تشارك به وتستعد لعرضه ضمن فعاليات موسمم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نشرت آيتن بوستر العرض عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "استنونا فى موسم الرياض باذن الله.. مسرحية عطل فني.. من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي .. البوليفارد الرياض".

يذكر أن آيتن عامر تقوم ببطولة العرض المسرحي عطل فني، إلي جانب كل من: أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوي مصطفي، أوتاكا، اسماعيل فرغلي، تأليف أمير طعيمة، ومن إخراج اوتاكا.

بموقع "إنستجرام"، وقالت: "استنونا فى موسم الرياض باذن الله.. مسرحية عطل فني.. من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي .. البوليفارد الرياض".يذكر أن آيتن عامر تقوم ببطولة العرض المسرحي عطل فني، إلي جانب كل من: أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوي مصطفي، أوتاكا، اسماعيل فرغلي، تأليف أمير طعيمة، ومن إخراج اوتاكا.

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