شاهد.. "دبلة" سناء نبيل في "الكريسماس" وحفلتان في أوبرا دبي

طرحت المطربة سناء نبيل، حفيدة شقيقة كوكب الشرق"أم كلثوم"، قصيدة غنائية جديدة بعنوان"دبلة" من أشعار وموسيقي "أحمدالشوكي" .

ومن المقرر أن تسافر سناءنبيل إلي دبي لإقامة حفلتان في "اوبرادبي"تغني فيهما لأم كلثوم أغنيتي"أمل حياتي"و"أنساك". بعنوان"دبلة" من أشعار وموسيقي "أحمدالشوكي" .ومن المقرر أن تسافر سناءنبيل إلي دبي لإقامة حفلتان في "اوبرادبي"تغني فيهما لأم كلثوم أغنيتي"أمل حياتي"و"أنساك". شاهد الفيديو..



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