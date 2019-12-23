المتفائل وظل الحكايات.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة لليوم الأثنين 23 ديسمبر، منها عرض "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، في الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح اسعار التذاكر بين "٥٠، ٧٥، ١٠٠" جنيهًا.

تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

"المتفائل" من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.



كما يعرض "البخيل" على مسرح أوبرا ملك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير ، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام

أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج خالد حسونة.

ويعرض"ظل الحكايات" على مسرح الغد بالبالون، في الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين "٣٠،٣٥" جنيهًا.

"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله لعالم أحلام أخرى. فنحن أمام رحلة إنسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئية والموسيقى نبحر في أجواء الواقعية والتعبيرية ونغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

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"ظل الحكايات" من بطولة رامي

الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.



بينما يعرض "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة، في الساعة السابعة والنصف مساء، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

وأخيرًا عرض "ولاد البلد"، في أسيوط بقرية قاو النواورة بالبداري في تمام السادسة مساءً، والعرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.