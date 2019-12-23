أحلام تغني "أنا مدري عن الناس" للموسيقار طلال

طرحت الفنانة أحلام ، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" ، كلمات بدر بن عبدالمحسن ، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبومنذر، ومكساج جاسم محمد.

ومن المقرر طرح العمل خلال الأيام القليلة القادمة عبر مجموعة من القنوات الفضائية والإذاعات العربية

وقد كشفت أحلام عن سعادتها البالغة بتقديم أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" ، والتي تحمل بصمات الموسيقار طلال ، والشاعر بدر بن عبدالمحسن ، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل دائماً من خلال

تجارب فنية رائعة ، مع حرصها في أغنياتها وأعمالها الفنية ، أن تسير على الخطوط التي لم يسر عليها أحد من قبلها.وأشارت إلى أن الأغنية تحمل العديد من الأفكار الموسيقية الشرقية المتجددة، والتي تكشف مساحات جديدة في صوتها ، مع الكلمات الرشيقة ، متمنية أن ينال العمل الجديد "أنا مدري عن الناس" إعجاب الجمهور .