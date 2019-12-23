افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "البخيل"، إنتاج الفرقة، وسط حضور مسرحي وجماهيري كبير، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث يقدم العرض يوميًا في تمام السابعة مساءً، عدا الثلاثاء.
تدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائمًا للكسب المادى واكتناز المال بكل الطرق الممكنه، حتى إذا جاء ذلك على حساب سعادة أبنائه.
يذكر أن "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مسرح أوبرا ملك يشهد انطلاقة "البخيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.