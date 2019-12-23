صور.. مسرح أوبرا ملك يشهد انطلاقة "البخيل"

افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "البخيل"، إنتاج الفرقة، وسط حضور مسرحي وجماهيري كبير، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث يقدم العرض يوميًا في تمام السابعة مساءً، عدا الثلاثاء.



تدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائمًا للكسب المادى واكتناز المال بكل الطرق الممكنه، حتى إذا جاء ذلك على حساب سعادة أبنائه.



يذكر أن "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود

متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.







