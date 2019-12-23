هذا هو حصاد مليارديرات العالم لعام 2019

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صنفت مجلة “فوربس” أصحاب المليارات الذين تمكنوا خلال العام الحالي من تحقيق أرباح أكثر من غيرهم من الأثرياء.
وقامت المجلة بتحليل المعلومات عن حوالي 2.2 ألف شخص من أصحاب ثروات بقيمة لا تقل عن مليار دولار لكل منهم، وفق ما نقلت وكالة “تاس” الروسية.
واقتصر تصنيف “فوربس” على المستثمرين في الشركات التي يتم تداول أسهمها بشكل حر، وأخذت بالاعتبار التغييرات في القيمة الإجمالية لأصول المستثمرين في الفترة من 28 كانون الأول/ ديسمبر 2018 إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
وخلص التصنيف إلى أن 5 من أصحاب المليارات جنوا ما إجماله 112 مليار دولار، حيث شملت هذه القائمة بيرنارد أرنو مدير مجموعة الشركات الفرنسية Louis Vuitton Moet Hennessy، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشبكة “فيسبوك”، وأمانسيو أورتيغا رئيس سلسلة متاجر التجزئة الإسبانية Zara، و ستيف بالمر الرئيس السابق للشركة الأمريكية “مايكروسوفت”، وموكيش أمباني صاحب شركة Reliance Industries الهندية.
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وحصل أرنو على 40 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وزادت ثروته الإجمالية لتصل إلى 107.7 مليار دولار.
وارتفعت قيمة أصول زوكربيرغ بمقدار 22.1 مليار دولار، لتصل إلى 72 مليارا.
أما ثروة أورتيغا، فازدادت بمقدار 17.3 مليار دولار لتصل إلى 74.9 مليار، فيما زادت ثروت بالمر بمقدار 16.3 مليار، لتصل إلى 56.3 مليار دولار.
وفي ذيل التصنيف، حل أمباني الذي زادت ثروته بمقدار 16.1 مليار دولار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.