تراند اليوم : أبنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها- اتفرج

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شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت ليلى أحمد زاهر بـ إطلالة ناعمة حيث ارتدت بلوفر أسود واكتفت بسلسلة فضية أنيقة وبسيطة وتركت شعرها البنى الطويل المموج منسدلاً على كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى أحمد زاهر فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر شفاه باللون البينك الفاتح أبرز جمال أنوثتها وجمالها.
وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من محبيها مع الصور، وعلق بعضهم قائلا: “كبرتي وبقيتي قمر”، “يا صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا قمر”، “قمر اوى اوى”، “قلبي اقسم بالله”، “والله قمر القمر ميجيش جمبك حاجه”، “قمر ربنا يحميك انا بحبك”، “اجمل بنوته ومن غير مجهود”.