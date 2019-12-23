كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشر الإعلامي اللبناني ” وسام بريدي ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لطفلته ” بيلا ماريا ” أثناء تدريبها واستعدادها لاستقبال شقيقتها المنتظرة .
فظهرت بيلا ماريا في مقطع الفيديو وهي تمسك بدمية من القماش تشبه الأطفال حديثي الولادة إلى حد كبير .. وبدأت بيلا في جرها على الأرض ثم وضعت أصابعها في عينيها .
في ظل ضحكات من جانب والدها وسام بريدي الذي ظل ينادي على زوجته ” ريم السعيدي ” لكي تأتي وترى ما قد سوف يحدث لطفلتها المنتظرة قائلا : ” شوفي شو ناطرك بكرة .. هيك بكرة راح تعملي لأختك .. ليكي ريم شو ناطرك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. كيف استعدت إبنة وسام بريدي وريم السعيدي لاستقبال ولادة شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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