شاهد .. الأمير هاري يتنكر في زي ” بابا نويل “

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشر حسابا خاصا بدوق ساسكس ” الأمير هاري ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو له والذي ظهر فيه وهو متنكرا في زي بابا نويل .
ووجه الأمير هاري في مقطع الفيديو رسالة إنسانية ومؤثرة إلى أطفال القوات المسلحة البريطانية الفاقدين لآبائهم .. وهنأهم بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد .
وقال الأمير هاري في رسالته : ” نعم إن خسارة أحد الوالدين أمر شديد الصعوبة .. لكنني أعلم أن كل فرد فيكم بمساعدة الآخرين سيصنع لنفسه مستقبلا باهرا .. كما أعلم أيضا أنكم ستتمتعون بعيد ميلاد مدهش ” .
وشارك هاري بهذا الزي في حضور الحفل الخيري الذي أقامته جمعية ” سكوتيز ليتل سولجرز ” وهي جمعية لرعاية أطفال الجنود البريطانيين المفقودين في الحروب وحرص على تقديم الهدايا لهم .
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