اليسا تعلق على اضطهاد مسلمي الايغور في الصين.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - عبرت الفنانة اللنبانية اليسا عن تضامنها مع أقلية الإيغور المسلمة في الصين والتي تتعرض لاضظهاد السلطات.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم. المفروض انو لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عندو ضمير وذرة انسانية.”

يذكر أن نشطاء حول العالم أطلقوا وسوما بلغات مختلفة تضامنا واقلية الايغور لتسليط الضوء على معاناتهم.

واستنكر المتفاعلون مع تلك الوسوم “سكوت الدول الإسلامية والمجتمع الدولي على ما تتعرض له أقلية الإيغور من الانتهاكات”.